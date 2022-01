Ancora numeri a tre cifre dal bollettino Asrem sull’andamento della pandemia in Molise. Sono infatti 560 i nuovi casi di positività emersi dagli 824 tamponi processati. E’ Campobasso il centro più colpito, con 172 nuovi contagi. Seguono Termoli con 44, Bojano, 42. 32 i casi a Isernia, 28 a Venafro, 15 a Vinchiaturo,13 a Ferrazzano e Guglionesi, 10 ad Agnone, Frosolone e Montenero di Bisaccia. Numeri inferiori negli altri centri interessati dal virus. Cifre dunque preoccupanti alle quali, tuttavia si contrappongono quelle che riguardano i guariti, che sono 83, i dimessi da Malattie infettive che sono 7. Un nuovo ricovero nelle ultime 24 ore nello stesso reparto. Al Cardarelli gli ospedalizzati sono 24, di cui 22 in Infettivi e 2 in Terapia intensiva. 12 pazienti non sono vaccinati, 4 hanno ricevuto doppia dose, 8 la dose booster. Gli attualmente positivi sono 5.188. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 512.