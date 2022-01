Il Catanzaro starebbe per ricevere un si di lusso per la Lega Pro, quello dell’attaccante Pietro Iemmello, catanzarese di nascita, oggi in forza al Frosinone e con un passato anche nelle fila del Sassuolo in serie A. Il matrimonio starebbe per andare in porto fino al 2024. Sarebbe un colpo da novanta per i calabresi intenzionati a rinforzarsi pesantemente. Anche i centrocampisti Sounas e Burrai, in uscita dal Perugia, sarebbero sul punto di accordarsi con la squadra di Vivarini intenzionata a disputare un girone di ritorno da protagonista. Capitolo limitazioni: anche la serie C dovrà adeguarsi alla linea dei cinquemila spettatori decisa dalla Lega calcio per le prossime due settimane con deroga fissata per la finale di supercoppa Inter – Juventus di mercoledi prossimo. Adeguandosi, si eviterà il paradosso di avere cinquemila spettatori per Milan – Juventus del ventitrè gennaio e, magari, diecimila per Bari – Catania in programma lo stesso giorno.

Riscuote consensi il prolungamento della sosta deciso da Ghirelli. Alcune società sarebbero state impossibilitate ad allenarsi e, quindi, a giocare proprio per i contagi dilaganti. E’ successo nelle ultime ore a Palermo dove si registrano ventiquattro giocatori contagiati dal virus. Squadra ferma nella sua interezza in attesa di svolgere a giorni un altro giro di tamponi. Anche il Campobasso per oggi è fermo con gli allenamenti in attesa di effettuare un giro di tamponi ai propri tesserati e, di conseguenza, riprendere i lavori con i calciatori che risulteranno negativi. La situazione dei contagi non è grave e la stessa società rossoblu confida in un rapida guarigione dei cinque giocatori colpiti dal covid. Pure il Catania è ai box per i contagi, non per la crisi societaria che prosegue. In settimana verrà pubblicato il bando per la vendita della società. C’è tempo fino al ventotto febbraio secondo le recenti indicazioni del tribunale fallimentare che ha allungato l’esercizio provvisorio.