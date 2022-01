Associazione Sclerosi multipla, parte da Trivento l’organizzazione delle sedi regionali. Il responsabile Gino Donatelli, dopo aver aperto la sede territoriale di Trivento, fa sapere a tutte le persone con sclerosi, loro familiari, collaboratori e amici, che l’associazione regionale ha in programma l’apertura delle sedi Aism di Campobasso e sedi zonali, Isernia e Termoli. Tuti gli interessati, dunque, possono contattare il responsabile regionale Gino Donatelli, al cellulare 3394948912 oppure inviando un messaggio privato su facebook. Sempre Donatelli fa sapere che, in merito al programma di organizzazione delle sedi, si cercano volontari fisioterapisti, neurologi e fisiatri. Attualmente, in Italia, si contano 98 sezioni provinciali, i coordinamenti regionali, 50 gruppi operativi e oltre 13.000 volontari. Quotidianamente, vengono resi interventi diretti di sostegno all’autonomia e all’empowerment individuali, e interventi che si integrano con la promozione e la qualificazione della rete territoriale dei servizi, ciascuno, in ogni fase di vita e di malattia, è posto al centro di un progetto individuale riabilitativo e socioassistenziale.