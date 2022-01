L’annunciata ondata di maltempo è arrivata sul Molise. Nel giro di poche ore, nel tardo pomeriggio di domenica, le temperature sono scese fin sotto lo zero e la pioggia ha lasciato il posto alla neve. Neve che cade anche a quote collinari. Subito disagi per gli automobilisti, soprattutto sulle strade più in quota dove molti mezzi sono rimasti in panne. A Campobasso la città si è imbiancata in pochi minuti. Le previsioni annunciano nevicate per 24 ore, fino alla notte tra lunedì e martedì. Al di sopra dei 700 metri potrebbero cadere anche 40 centimetri di neve.