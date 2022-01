L’Amministrazione comunale di San Pietro Avellana, a seguito dell’aumento di contagi che si sta riscontrando sul suolo molisano, ha deciso di organizzare per il 10 gennaio prossimo una giornata dedicata allo screening Covid.

Nella data indicata, dalle 14:00 alle 19:00, sarà possibile sottoporsi a tampone rapido della Croce Rossa presso il locale della palestra ex asilo in via Emma Rossi Cacciavillani. Il test avrà un costo di 5 euro per ogni cittadino, un prezzo agevolato grazie alla compartecipazione di spesa offerta dal Comune.