E’ fissata per martedì la seduta del consiglio regionale che dovrà scegliere i tre delegati molisani che parteciperanno all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Sul tema interviene la consigliera Aida Romagnuolo secondo la quale considerato che

“con i suoi tre consiglieri Fratelli d’Italia in Consiglio regionale è il gruppo più numeroso insieme a quello di Forza Italia e, se è vero che il presidente della Giunta sarà della partita ed è in partenza per Roma, noi come Fratelli d’Italia – afferma – rivendichiamo e proponiamo che l’altro rappresentante del centrodestra, cioè il secondo delegato, sia proprio del nostro partito”.

“Inoltre – conclude la Romagnuolo – secondo le indicazioni del Segretario regionale del partito Filoteo di Sandro e dell’altro Consigliere regionale Michele Iorio, sono stata invitata come esponente di Fratelli d’Italia, a proporre ufficialmente la mia candidatura come consigliere delegata per la elezione del prossimo Presidente della Repubblica”