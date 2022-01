Dopo il lockdown, che ha imposto restrizioni alla libera circolazione delle persone,determinando un drastico calo dei reati, nel corso del 2021 sono ripresi a salire. A dirlo sono i numeri contenuti nel bilancio tracciato dal Comando provinciale dei carabinieri di Campobasso delle attività svolte nel corso del 2021. Sono aumentati del 16% i reati in generale, i furti , quelli in abitazione ma anche le truffe informatiche, che rispettano il trend nazionale, attestandosi al 37,9%. 124 gli arresti da settembre a dicembre per reati legati anche al traffico di stupefacenti. Fondamentale l’attività di prevenzione messa in campo , con particolare attenzione rivolta ai reati nei confronti delle fasce deboli della popolazione.