Altro rinvio per la formazione cadetta rossoblù. Dopo la gara saltata a Viterbo (con recupero ancora da calendarizzare), anche il match interno contro la Pink Basket Terni dell’ex Alessandra Falbo per le junior La Molisana Magnolia Campobasso è stato differito. La situazione di crescente circolazione della variante Omicron legata al virus Covid-19 ha portato i due club, di comune accordo, a prendere la decisione di rinviare il match per far passare la fase di picco della pandemia ed accordarsi nei prossimi giorni circa il recupero della contesa.

Fonte: Ufficio stampa