La Protezione civile del Molise ha diramato un bollettino meteo con criticita’ gialla per domani 9 gennaio. Su tutta la regione e’ previsto un aumento della nuvolosita’ dal pomeriggio con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali e nevicate fino a quote collinari in particolare nelle zone interne. Le temperature saranno in calo nei valori minimi, i venti in rinforzo dalla serata con raffiche intense e il mare molto mosso. L’ondata di maltempo, ancora con nevicate, proseguirà anche nella giornata di lunedì.