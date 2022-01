Riapertura delle scuole, il Comune di Montefalcone nel Sannio fa lo screening gratuito alla popolazione scolastica. L’amministrazione comunale, guidata da Riccardo Vincifori, fa sapere che per domenica 9 gennaio 2022, dalle ore 9:00 alle ore13:00, sarà effettuato lo screening Covid-19 su base volontaria per tutti gli alunni, docenti e personale ATA della scuola primaria e secondaria di primo grado “Mons. Vittorio Cordisco” e la Scuola dell’Infanzia “San Silvestro Papa”. In Comune fa sapere, inoltre, che si farà carico del’ l’intera spesa, quindi i tamponi si effettueranno in maniera del tutto gratuita per i bambini/e, alunni/e e personale scolastico. Il luogo in cui si effettueranno i test, sono i locali della Scuola “Mons. Vittorio Cordisco” in via Orto La Corte. L’amministrazione ricorda agli interessati di portare con sé la tessera sanitaria. Per maggiori informazioni contattare la Farmacia ai seguenti numeri: 0874-877667; 3384163781;3466537743.