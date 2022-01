La Lotteria Italia anche quest’anno lascia a bocca asciutta il Molise. In regione infatti non è stato venduto nemmeno uno dei biglietti vincenti. Sono complessivamente solo 3 le regioni rimaste a mani vuote, con il Molise anche Basilicata e Trentino Alto Adige. I dati sono stati resi noti dall’agenzia Agimeg, l’agenzia che si occupa del mercato del gioco. Quest’anno i biglietti della lotteria venduti in Mollise sono stati 28.120 (pari allo 0,4 per cento del totale dei tagliandi venduti in tutta Italia). La regione è al penultimo posto e precede solo la Valle D’Aosta dove sono stati venduti 15.500 biglietti (0,2 per cento).