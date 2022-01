Con l’arrivo del 2022 si completa sul suolo molisano la copertura per la fibra internet.

“Anche ad Agnone è disponibile tale tipologia di connessione Internet, grazie alla tecnologia FFTH (Fiber to the Home) di Open Fiber. – hanno comunicato dal Municipio altomolisano – Da adesso sarà possibile navigare in rete fino alla velocità di 1 Gigabit al secondo, annullando parte del digital divide che ha penalizzato i piccoli centri.“