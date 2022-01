In seguito all’aumento dei contagi sono decine i comuni molisani dove i sindaci hanno già deciso o stanno per decidere la sospensione delle lezioni in presenza per la prossima settimana (in alcuni casi anche per quella successiva).

Al momento questi sono i centri dove è ufficiale l’attivazione della didattica a distanza per tutte le scuole e dove dunque da lunedì non si tornerà in classe:

Campobasso

Termoli

Montenero di Bisaccia

Bojano

Riccia

Trivento

Ururi

Casacalenda

Guglionesi

Ripalimosani

Torella del Sannio

Campodipietra

Fossalto

Santa Croce di Magliano

Roccamandolfi (scuola dell’infanzia e micronido)

Baranello

Jelsi

Toro

Sant’Agapito

Busso

Gildone