“In vista della ripresa delle attività scolastiche e al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza, abbiamo organizzato uno screening epidemiologico con tamponi antigenici rivolto agli studenti e al personale del nostro plesso scolastico“. Queste le parole del Sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che fa della prudenza la sua parola d’ordine.

Onde evitare una possibile risalita dei contagi in vista della riapertura delle scuole il 10 gennaio, il primo cittadino capracottese ha lavorato per organizzare una giornata di tamponi antigenici gratuiti per meglio fotografare la reale diffusione del Covid in paese.

La somministrazione dei test diagnostici, gratuiti e su base volontaria, sarà effettuata presso la palestra comunale nella giornata di oggi, venerdì 7 gennaio dalle 14:30 alle 17:00.