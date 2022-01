Residenza per anziani di Trivento, sospese le visite agli esterni causa l’aumento del contagio da Covid-19. Da oggi 6 gennaio, l’Istituto Sant’Antonio di Padova ha sospeso le visite agli esterni al fine di salvaguardare gli ospiti dal potenziale contagio. Alla data di ieri, 5 gennaio, il dato dei positivi a Trivento ha toccato soglia 130, un numero purtroppo in crescita, che mette in apprensione un po’ tutti, come anche la direzione della residenza per anziani, che ha preso questa inevitabile decisione. Purtroppo non è la prima volta che si chiudono le porte della struttura di via Cappuccini, medesima restrizione è stata presa anche in altre fasi particolarmente delicate della pandemia che si trascina ormai da circa due anni. Ricordiamo che proprio ieri, anche il sindaco Pasquale Corallo ha provveduto ad emanare un’ordinanza con ulteriori restrizioni, come quella di sospendere le attività didattiche della prossima settimana e, con inizio oggi e fino al 15 gennaio, di anticipare la chiusura delle attività commerciali alle ore 21 (ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, bar, pub, etc.). Inoltre, è stato sospeso anche il mercato domenicale del prossimo 9 gennaio.