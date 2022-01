Scattano oggi, anche in Molise, i saldi invernali, in vigore fino al 5 marzo. Un avvio sottotono, con negozi ancora poco frequentati. Qui siamo in uno dei centri commerciali di Campobasso: sono poche le persone in giro, sono lontani i tempi in cui si vedevano le file davanti ai negozi per entrare a fare acquisti. Le file a cui oggi siamo purtroppo abituati sono quelle degli ingressi contingentati, legati all’emergenza Covid. In effetti la pandemia e soprattutto la ripresa dei contagi in queste ultime settimane sembrano aver inciso sugli acquisti. Ma anche il caro bollette, la stangata in arrivo proprio nel mese di gennaio per luce e gas impone ai consumatori acquisti più oculati. Insomma, si acquista solo il necessario, poche le spese superflue. Secondo le stime dell’Ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà all’incirca 120 euro, ma le previsioni sono in netto ribasso. Le associazioni dei consumatori ricordano le regole per acquisti sicuri per non incorrere nelle truffe, che sono sempre dietro l’angolo: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. c’è l’obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.