Lutto nella politica molisana per la scomparsa di Luigi Velardi, a lungo in passato consigliere e assessore regionale. Nato a Brindisi, ma da sempre residente in Molise, aveva 81 anni. Fu eletto consigliere regionale per la prima volta nel 2001 ed è rimasto in Consiglio per tre legislature. Il suo partito era l’Udc. E’ stato assessore più volte con le deleghe alla Salute, alle Infrastrutture, ai Lavori pubblici e ai Trasporti. “Con la scomparsa di Gino Velardi il Molise – ha detto il segretario nazionale dell’idc Lorenzo Casa – perde un importante punto di riferimento. Nella sua lunga attività di amministratore locale e regionale è sempre stato vicino al suo Molise, e alla sua gente, anteponendo sempre gli interessi della collettività a quelli di parte. Anche se aveva lasciato la politica attiva da tempo, la sua morte lascia un vuoto che sarà difficile colmare. Tutta l’Udc si stringe attorno alla famiglia”.