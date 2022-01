Il primo nato dell’anno 2022 a Trivento: benvenuto Giuseppe Mastroiacovo. In un clima di particolare apprensione, con il Covid-19 che non arresta la sua corsa neanche a Trivento, oggi 5 gennaio siamo a 111 casi, diamo questa notizia di buon auspicio: ieri 4 gennaio è arrivato Giuseppe Mastroiacovo, la prima nascita registrata all’anagrafe comunale di Trivento. Il sindaco Pasquale Corallo fa gli auguri ai genitori a nome dell’intera comunità, “ogni nascita è un evento fausto per l’intera collettività – ha detto Corallo – ma il nostro più giovane concittadino, Giuseppe Mastroiacovo, vuole essere anche un segno di buon auspicio per tutti noi, sia nei confronti di questa pandemia che, purtroppo, mette ancora apprensione, sia come segno di ripartenza di una comunità che, come tante altre realtà delle aree interne, vive il fenomeno dello spopolamento. Con le nuove misure del Governo, in favore della famiglia, e con i nuovi progetti del PNRR, ci auguriamo tutti di poter segnare un nuovo corso alle nostre comunità”.