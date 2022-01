Emergenza Covid, firmata l’ordinanza dal sindaco di Trivento Pasquale Corallo per ulteriori restrizioni. Chiusura anticipata delle attività commerciali, sospesa l’attività didattica in presenza. L’aumento dei casi Covid, al 4 gennaio si sono registrati 111 positivi, e come preannunciato dal sindaco Corallo, ha portato a nuove restrizioni: la chiusura di tutte le attività commerciali (ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, bar, pub, etc.) alle ore 21, a decorrere dal 6 gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022 (compreso); la sospensione dell’attività didattica in presenza con decorrenza dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022 (compreso); la sospensione del mercato domenicale del giorno 9 gennaio 2022. A partire dal 16 gennaio 2022, dovranno essere rispettate le restrizioni previste dall’ordinanza sindacale n. 51/2021, che resta valida ed efficace per le parti non modificate.