E’ partita la corsa che porterà all’elezione del nuovo Capo dello Stato. Il presidente della Camera, Roberto Fico, terza autorità dello Stato, ha convocato per il prossimo 24 gennaio alle ore 15 il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica. Si tratta del primo scrutinio, per il quale è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l’assemblea, quorum previsto anche per le due successive votazioni; dalla quarta in poi basterà la maggioranza assoluta dei componenti. Complessivamente i grandi elettori sono 1007, pertanto i quorum sono 671 voti nelle prime tre chiamate, mentre sarà quota 504 quella da centrare dalla quarta votazione in poi.

Tra i grandi elettori, 58 saranno quelli espressi dai Consigli regionali: 3 per ogni regione ad eccezione della Valle d’Aosta che ne esprime uno.

Insieme alla macchina nazionale, è partita anche quella regionale. In Molise il Consiglio regionale sarà chiamato a scegliere i propri delegati martedì 11 gennaio. La modalità di elezione prevede l’espressione di una sola preferenza sulle tre nomine da effettuare, col vincolo di espressione di due componenti per la maggioranza e uno per le opposizioni.

Dalla parte della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative è venuta l’indicazione di una elezione che rappresenti il massimo livello della partecipazione istituzionale. L’indicazione, non vincolante, è quella di nominare come grandi elettori, rispettivamente, il Presidente della Regione, Il Presidente del Consiglio regionale e il vice presidente del consiglio regionale in quota alle opposizioni. Se lo schema dovesse essere rispettato, andrebbero a Roma ad eleggere il nuovo Capo dello Stato: Donato Toma, di Forza Italia, Salvatore Micone, dell’Udc, e Angelo Primiani del Movimento 5 Stelle. Questo lo schema di partenza che dovrebbe essere rispettato, salvo sorprese che potrebbero maturare nel segreto dell’urna.