Ieri nel tardo pomeriggio con un post sulle proprie pagine social l’Energytime Spike Devils Campobasso ha annunciato il rinvio della trasferta di Leverano. In occasione della verifica dei tamponi prima della ripresa degli allenamenti sono state riscontrate 4 positività. La società ha immediatamente richiesto il rinvio della gara in programma nel weekend, che avrebbe sancito il giro di boa nel girone. La sfida di Leverano rappresentava il big match di giornata. I padroni di casa primi a quota 25, i molisani dietro di un solo punto. I ragazzi di mister Maniscalco hanno avuto un ottimo approccio al nuovo campionato. Patron Pulitano e la società hanno allestito un organico competitivo all’altezza della categoria, che in questa prima parte di stagione è riuscita a richiamare appassionati e curiosi sugli spalti. Dieci gare alle spalle, 8 vinte di cui solo una tie-break (l’esordio a Molfetta). Due le sconfitte in casa contro contro la Green Bari dove è arrivato un punto e il KO di Grottaglie per 3 set a 1, una gara da dimenticare per i molisani ed con tante attenuanti. In occasione della penultima uscita del 2021 i molisani sono scesi al Pala Campitelli con Rescignano a mezzo servizio a causa di un infortunio alla caviglia e nel secondo set l’infortunio al ginocchio di Mitidieri per lui uscita in barella e stagione terminata. La società molisana, infatti, è vigile sul mercato alla ricerca di un nuovo centrale. Adesso si resta in attesa che i tesserati tornino negativi al più preso e che l’EnergyTime possa riprendere presto il suo cammino in campionato, ad oggi il prossimo 15 gennaio con la gara interna contro Molfetta in attesa della data del recupero di Leverano.