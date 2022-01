E’ il ritorno a scuola l’altro tema che tiene banco in queste ore. C’è chi propone di allungare le vacanze di Natale, chi pensa a ripercorrere la cosiddetta Dad, le lezioni da casa via web, chi invece resta del parere che si possa tornare in classe come da calendario e senza alcuna modifica sostanziale alle regole.

Se ne discute anche a livello locale, dopo che i presidenti delle regioni hanno affrontato la questione in conferenza, proprio alla luce degli elevati contagi.

Il Governatore del Molise ha fatto sapere di essere favorevole ad un rientro regolare, ma con la revisione delle linee guida che disciplinano la Didattica a distanza.

Se ne sta discutendo in modo sereno anche con le altre regioni – ha spiegato Toma – con l’obiettivo di arrivare a una proposta univoca per il Governo. Anche la mia posizione favorevole al rientro a scuola il 10 gennaio – ha aggiunto il presidente della regione – potrebbe variare in relazione alla discussione in atto e all’evoluzione del contagio.

Sulla natura dei casi, invece, il campo delle ipotesi si restringe vistosamente, dopo che il direttore del laboratorio del Cardarelli, Massimiliano Scutellà, ha dichiarato di aspettarsi la quasi totalità della variante Omicron dagli ultimi campioni analizzati.

Dalla precedente indagine rapida effettuata il 30 dicembre omicron si è palesata in Molise nell’80% dei casi, mentre l’indagine anteriore alla vigilia di Natale aveva riscontrato una diffusione di omicron al 24%.

I risultati sono attesi entro l’11 gennaio.

“I campioni scelti – ha fatto sapere Scutellà – provengono da tutte le aree di contagio e da entrambe le province per avere una fotografia più rappresentativa possibile del territorio, ci aspettiamo – ha concluso – il 100 per cento della variante sudafricana”.