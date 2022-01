Non si arresta il contagio a Trivento: sfiorata la soglia dei 90 positivi. Il sindaco Corallo non esclude nuove restrizioni. Dalla comunicazione ufficiale, resa in mattinata dal primo cittadino Pasquale Corallo, sono 89 i residenti risultati positivi. I dati provengono anche dalle farmacie che lavorano sul territorio. Il sindaco Corallo raccomanda, come sempre, comportamenti responsabili e ricorda di osservare le disposizioni vigenti, “il dato purtroppo è evidente e non riguarda solo la nostra comunità – afferma Corallo – a questo punto credo che, valutate in maniera approfondita le circostanze, saranno necessarie ulteriori restrizioni”. Un dato in aumento in tutta la regione, il contagio corre ad una velocità mai registrata fin ora, le varianti iniziano a farsi sentire severamente. Una condizione certamente poco rassicurante che comporta necessariamente nuove restrizioni.