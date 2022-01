Share on Twitter

Da oggi i cittadini di Belmonte del Sannio possono ricevere informazioni utili ed effettuare pagamenti tramite l’App IO. Si tratta di un servizio sviluppato a livello nazionale con l’obiettivo di facilitare l’accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione: un unico canale attraverso cui tutti gli enti, locali e nazionali offrono i propri servizi, in modo semplice e personalizzato, direttamente su smartphone. È un importante passo avanti verso la semplificazione dei rapporti cittadino-amministrazione che già oggi consente notevole risparmio di tempo al cittadino, ma che in futuro, con le successive implementazioni di servizi, avrà un impatto ancora più importante.

Il Comune di Belmonte del Sannio adesso può fornire comunicazioni sulle pratiche anagrafiche, di stato civile ed elettorale in avanzamento oppure inviare, ad esempio, un promemoria direttamente sullo smartphone del cittadino in prossimità della scadenza della carta d’identità. Inoltre grazie all’integrazione con il sistema pagoPA si può effettuare il pagamento del servizio idrico, della mensa scolastica, delle multe e altri servizi in pochi secondi direttamente dall’app utilizzando i metodi di pagamento preferiti.

Per iniziare a utilizzare IO, occorre registrarsi con le credenziali SPID o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).