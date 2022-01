La franchigia federale delle Zebre, impegnata nello United Rugby Championship, ha ufficializzato l’affiliazione del primo club molisano: gli Hammers Rugby Campobasso. Gli Hammers hanno festeggiato il primo decennale proprio nel 2021 e rappresentano la società di rugby più longeva del Molise, con due squadre seniores: la maschile in Serie C e la femminile in campo da tempo nella Coppa Italia. Con un buon numero di tecnici, il club è da sempre impegnato nella promozione e nello sviluppo del rugby di base.

Il settore minirugby è di nuovo in espansione grazie alla ripresa dei progetti scolastici e alle attività della FIR Campania, dellaFIR Molise e del Coni Molise, mentre proseguono le collaborazioni con le vicine società sannite nei programmi di tutoraggio delle categorie giovanili. Il forte impegno degli Amici rossoblù permette così a più di 130 tesserati di misurarsi nei rispettivi campionati di categoria che speriamo possano riprendere dopo lo stop imposto dalla federazione rugby fino al 30 gennaio.

Fonte, Ufficio stampa