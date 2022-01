Aumentano le armi a disposizione per combattere il Covid. Sono arrivati oggi in Molise i primi farmaci antivirali. Complessivamente all’Azienda sanitaria regionale sono state consegnate per ora 60 dosi. L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato la scorsa settimana due antivirali, molnupiravir e remdesivir, per il trattamento di pazienti non ricoverati, con malattia lieve-moderata che si e’ manifestata da pochi giorni e in presenza di condizioni cliniche che rappresentano specifici fattori di rischio per lo sviluppo della malattia grave. Per quanto riguarda il molnupiravir, si tratta di un antivirale orale (autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2021) il cui utilizzo e’ indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) due volte al giorno, e’ di 5 giorni. Per remdesivir e’ stata recentemente autorizzata da Ema un’estensione di indicazione relativa al trattamento dei soggetti che non siano in ossigeno-terapia, ad alto rischio di Covid grave. Il farmaco puo’ essere utilizzato fino a 7 giorni dall’insorgenza dei sintomi. La somministrazione avviene per via endovenosa e la durata del trattamento e’ di 3 giorni. Il molnupiravir, messo a punto dal colosso farmaceutico americano Merck Sharp & Dohme in partnership con Ridgeback Biotherapeutics, e’ stato il primo farmaco in pillole indicato per la cura dell’infezione da coronavirus a essere registrata.