I contagi aumentano a Ururi: nella giornata di ieri si sono registrati 56 positivi al test molecolare e 39 a quello antigenico, si attende il bollettino odierno.

Per monitorare la situazione continuano le giornate di screening gratuite sulla popolazione promosse dall’amministrazione comunale.

Da pochi giorni è stato attivato il servizio Re.Cor.D in collaborazione con l’associazione nazionale vigili del fuoco volontari, non solo per aiutare i cittadini che si trovano in isolamento consegnando farmaci a domicilio e generi alimentari, ma il servizio comprende anche il trasporto dei cittadini nei centri vaccinali.

“Tutti i cittadini che sono risultati positivi- ha detto il vicesindaco Emiliano Plescia- presentano sintomi lievi perché tutti vaccinati, un dato da non trascurare- ha continuato Plescia- per far capire che senza vaccini oggi in paese avremmo contato un numero elevato di decessi e ricoveri”

E’ tanta la paura tra le persone che continuano a seguire le regole che conosciamo tutti: distanziamento e mascherine.