Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha prorogato per un altro mese l’ordinanza con la quale da alcuni mesi è stata limitato alle 2 di notte, nelle zone del centro, l’orario di apertura per bar, ristoranti, pub e locali simili. Il provvedimento, per ragioni di sicurezza e decoro urbano, vieta anche la vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, tra le 23 e le 6, ammettendo la vendita da asporto solo in bicchieri di plastica. L’ordinanza del primo cittadino, già emanata in estate e in autunno, è legata ai frequenti episodi di disturbo della quiete pubblica che si sono verificati nelle ore notturne. “Nei mesi scorsi – evidenzia Gravina – il fenomeno è stato controllato e contenuto grazie alle precedenti ordinanze e e che quindi risulta necessario rinnovare i provvedimenti al fine di consolidare i risultati ottenuti nelle more di una opportuna definizione nell’ambito del redigendo aggiornamento del regolamento di polizia e sicurezza urbana”.