Tra incognite legate al funzionamento degli impianti, al clima poco invernale e al covid, Campitello prova a rialzare la testa. La stazione sciistica molisana, nonostante il periodo segnato da molti aspetti negativi, chiude il week end di Capodanno con numeri positivi. Circa 10mila le persone che nel fine settimana hanno affollato la località matesina tra ospiti degli alberghi – che hanno fatto registrare il sold out – proprietari delle abitazioni e pendolari. La stazione sciistica è stata affollata da tante persone anche se la neve è davvero poca e è stata prelevata nella parte più alta per consentire le attività vicino al pianoro. “In una fase con molte incertezze, a Capodanno i numeri sono stati ottimi – commenta il sindaco di San Massimo, Alfonso Leggieri – ora però arriva il periodo più delicato, dobbiamo fare di tutto per far funzionare al meglio Campitello nei prossimi mesi”. Al momento gli impianti aperti sono solo quelli più in basso, durante le feste sono rimasti fermi quelli più in quota e che sono ovviamente più attrattivi per gli sciatori. Si lavora ancora per le manutenzioni che dovrebbero consentire di poter aprire al 100 per cento la stazione sciistica tra il prossimo weekend e l’inizio della prossima settimana, si parla infatti di una possibile attivazione tra l’8 e il 10 gennaio. Certo, anche con gli impianti pienamente operativi resteranno in piedi altre incertezze: la mancanza di neve (e sotto questo aspetto gli operatori turistici sperano in un calo delle temperature e nell’arrivo delle preciptazioni) e poi ovviamente la situazione legata alla pandemia con i contagi in forte aumento.