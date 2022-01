Il primo acquisto dei lupi potrebbe essere Michal Lewandowski, portiere classe 1996, in uscita dal Messina. Secondo il portale Tutto C, l’estremo difensore potrebbe aver trovato l’accordo con la società di patron Gesuè per trasferirsi a Campobasso, in attesa di conferme riportiamo questa notizia di mercato.

Previsto per domani l’appuntamento decisivo per la chiusura della trattativa. Cudini ed il suo staff dovranno riprogrammare il lavoro in ragione della sosta non prevista del nove gennaio. Il calendario cambia: la seconda di ritorno slitta a mercoledì due febbraio 2022. Taranto – Campobasso si giocherà a partire dalle 18:00. Per un Campobasso che necessita di punti potrebbe cambiare poco. La squadra si tufferà subito nel doppio turno interno consecutivo che avrà certamente un peso rilevante per la classifica. Complessivamente, causa giornata che slitta, il Campobasso dal 23 dicembre al 23 gennaio giocherà solo a Selvapiana per tre volte consecutive di cui una già andata in scena contro l’Avellino. E’ una sosta decisa per l’emergenza sanitaria in corso che si è aggravata negli ultimi giorni. A dire il vero, una sosta anche inaspettata in quanto anche lo scorso anno e con le medesime condizioni, il presidente Ghirelli non si spinse mai a rinviare il turno. In questo caso, ha preso una decisione simile e con ben dieci giorni di anticipo. Qualcuno ipotizza che lo ha fatto perché le misure del governo, fra cui la capienza ridotta negli stadi, entrano in vigore dal dieci gennaio, ma per ora rimane un’ipotesi.

Non solo: ricordiamo, altresì, che dalla suddetta data scatta l’obbligo di vaccinazione in capo agli sportivi professionisti che praticano attività agonistica o, diversamente, avranno l’obbligo di dimostrare un’avvenuta guarigione dal covid. In pratica, senza super green pass, gli atleti professionisti non potranno scendere in campo. Ad oggi, in serie A si contano ancora ventotto casi di calciatori no vax. Fra questi, uno degli ultimi è stato Nicola Sansone del Bologna che ha espresso tutto il suo disappunto sui social anche in maniera colorita circa l’obbligo di vaccinazione. Proprio ieri Sansone ha effettuato la prima dose di vaccino.

Nel frattempo, le società fanno registrare dei casi sporadici di giocatori contagiati com’è capitato al Catania, ma anche allo stesso Bari che, in presenza di quattro calciatori contagiati, ha applicato il protocollo isolando i quattro e praticando i tamponi a tutti gli altri. Un caso particolare è quello della Triestina, girone A, che ieri ha comunicato di aver riscontrato ben ventitré casi di giocatori contagiati. In pratica, tutta la rosa di calciatori. Nel frattempo, gli allenamenti delle società proseguono regolarmente con il mercato che da oggi è attuabile.

Il caso Catania legato al fallimento dichiarato continua a prendersi le cronache del girone C. Occorre la cifra di seicentosessantamila euro per terminare il campionato. Pare che in questi ultimi giorni ci siano stati sporadici bonifici da parte della proprietà lontani, però, dall’ingente cifra richiesta per concludere la stagione. Stando così le cose, il Catania calcio rischia seriamente di non riprendere il campionato il sedici gennaio prossimo. Qualora dovesse verificarsi tale scenario, si aprirebbero dei mutamenti significativi per la classifica attuale che vedrebbe gli etnei collocati all’ultimo posto. Il movimento della Lega Pro si stringe intorno alla famiglia Macalli per la scomparsa avvenuta ieri di Mario Macalli per diciotto anni alla guida del movimento. Lo ha ricordato ieri con affetto sui social l’attuale vertice Francesco Ghirelli.