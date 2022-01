Cambiano i programmi ma non l’obiettivo. Il Campobasso ha una settimana in più per preparare il rientro in campo, dopo l’ultimo turno giocato lo scorso 22 dicembre. Il nuovo anno pone dinanzi ai lupi, un calendario da sfruttare al massimo sin dalle prime battute. Vero che ogni partita, delle 18 previste sino al termine del campionato, è da considerarsi una finale, altrettanto vero che i prossimi 4 impegni potrebbero già essere decisivi per l’obiettivo salvezza. Monterosi e Juve Stabia in casa, lo scontro diretto ad Andria e l’infrasettimanale di Taranto, quattro sfide dalle quali il Campobasso dovrà cercare di creare la base solida per il mantenimento della categoria. A seguire tour de force con Palermo, Paganese, Monopoli, Bari e Turris in sequenza. Il rendimento deve cambiare assolutamente tra le mura amiche, in casa i rossoblu avranno tanti scontri diretti, a partire da quello contro il Monterosi previsto domenica 16 gennaio. Squadra al lavoro per un richiamo atletico, alla ripresa delle ostilità mister Cudini potrà contare su tutto l’organico, compresi Dalmazzi e Di Francesco. Attese novità dal calcio mercato, da oggi si apre la finestra per i trasferimenti, un periodo che si chiuderà il 31 gennaio. Dalle parole di Gesuè, la società ha le idee chiare su come intervenire per rinforzare la rosa, certamente ci sarà qualche operazione anche in uscita, a patto di trovare un accordo con i tesserati. In entrata possibile l’arrivo del portiere Lewandowsky in uscita dal Messina, l’estremo difensore classe 96 potrebbe giocarsi il posto di numero 1 del Campobasso con Raccichini.

Diverse società del girone C sono già pronte a chiudere i primi colpi. La Turris si rinforza con il centrocampista Enrico Zampa, in forza al Potenza nella ultime due stagioni, mentre prepara i botti l’Avellino. Non decollata la pista Rossetti, gli irpini sono intenzionati a provare il colpo Iemmello, attaccante in forza al Frosinone in serie B, e non è escluso anche un ritorno di Leonardo Morosini, ex dell’Avellino nella stagione 2017/2018 ed ora tesserato con l’Entella. Mercato in uscita per la Paganese che vuole ringiovanire l’organico, possibile la cessione di alcune pedine con ingaggi onerosi come Castaldo, Zito, Vitiello e Tissone. In stand by la situazione del Catania, i soci della Sigi hanno versato 300 mila euro a fronte dei 660 richiesti per salvare il titolo. Il tribunale di Catania ha concesso l’esercizio provvisorio sino a domani, le problematiche non sono risolte e sono attese novità entro domani sera.

Mentre a Taranto si segnalano 8 positivi nel gruppo squadra, ancor di più ad Avellino dove all’esito dei tamponi 11 tesserati hanno contratto il covid la Figc va avanti per la sua strada, i calciatori no vax, intenzionati a proseguire l’attività sportiva stanno provvedendo alla vaccinazione, ricordiamo che dal 10 gennaio senza il super green pass non si potrà scendere in campo, dalla serie A sino ai campionati regionali.