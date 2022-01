Share on Twitter

Il Comune di Ururi, in collaborazione con l’associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, ha attivato il servizio Record per tutti i cittadini attualmente positivi o in quarantena a causa del Covid.

Il servizio comprende esclusivamente la consegna dei farmaci e degli alimenti a domicilio e il trasporto presso i centri vaccinali.