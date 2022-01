Continua a correre il virus in Molise, con 228 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore su 772 tamponi processati, con il tasso di positività del 29,5%. A Campobasso si registra il numero più alto di casi, 58. Seguono Isernia con 41 e Venafro con 32. Numeri compresi tra i e 9 nuovi contagi negli altri comuni interessati dal virus. L’ultimo bollettino Asrem riporta anche un nuovo ricovero in Malattie infettive ed un paziente dimesso dallo stesso reparto. Di conseguenza gli ospedalizzati per Covid al Cardarelli sono 23, di cui 21 in Infettivi e 2 in Terapia intensiva. Dei pazienti ricoverati 10 non sono vaccinati, 8 hanno ricevuto la second dose o dose unica, 5 con la dose booster. Sono 3 i guariti. Continua a salire il numero degli attualmente positivi: sono 2378 in Molise. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 512.