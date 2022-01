Share on Twitter

Nel primo pomeriggio un violento frontale, tra una vettura ed un autobus, avvenuto sulla statale 87 all’altezza del bivio di Busso.

Due persone ferite e auto distrutta. Per rimuovere i mezzi e trasportare i feriti in ospedale sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Campobasso e i medici del 118 con due ambulanze.

Il traffico è rimasto interrotto per consentire la rimozione del pullman e dell’utilitaria, poi la situazione è tornata normale.