Anche se i giudici del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso del sindaco di Termoli sul funzionamento di Emodinamica al San Timoteo, una soluzione non è stata ancora trovata.

Per i prossimi sei mesi almeno, in attesa dell’esito dei concorsi, la continuità del reparto non potrà essere garantita.

Lo certifica una delibera con cui l’Asrem mette nero su bianco l’impossibilità a trasferire emodinamisti dagli ospedali di Campobasso e Isernia a Termoli.

Il direttore generale Florenzano, infatti, ricorda che in Molise c’è un unico ospedale di primo livello, quello di Campobasso, mentre quelli di Termoli e Isernia sono periferici.

“Alla luce di questa organizzazione e della carenza di emodinamisti – dicono da via Petrella – garantire una emodinamica attiva h24 in tutti gli ospedali è materialmente impossibile”. Complessivamente in Molise sono sette 7 gli emodinamisti in servizio: quattro a Campobasso, uno a Isernia e due a Termoli.

Il reparto di Termoli dunque, già coinvolto da un caso di presunta malasanità col decesso di un 58enne colpito da infarto quando il reparto era chiuso, continuerà a funzionare solo in alcuni giorni e in determinate fasce orarie. La vicenda è stata oggetto di una battaglia giudiziaria che il 23 dicembre si è conclusa davanti al Consiglio di Stato con l’accoglimento del ricorso del primo cittadino di Termoli Francesco Roberti e della sua maggioranza contro il funzionamento a singhiozzo di Emodinamica.