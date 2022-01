Il segretario regionale Fismu, Ernesto La Vecchia, ha diffuso una nota nella quale invita i pazienti non vaccinati, in particolare, a recarsi negli ambulatori solo per reali necessità, vista la situazione di emergenza pandemica. “Questa tornata epidemica sta mettendo a dura prova il sistema sanitario molisano, già in affanno – ha scritto – Anche gli ambulatori dei medici di famiglia che continuano a lavorare alacremente durante la pandemia, finiscono per non riuscire a dare tutte le risposte telefoniche per la mole di chiamate in arrivo. Pertanto invito tutti ad usare il telefono per urgenze e ove fosse necessario dotarsi di pazienza se si trova occupata la linea. Quindi per una massiva diffusione del virus si invitano i pazienti non vaccinati all’uso degli ambulatori solo per reali necessità (e invitiamo alla vaccinazione tutti i reticenti in quanto il virus è reale e non appartiene alla cultura virtuale dilagante) – ha proseguito La Vecchia -di pervenire negli ambulatori sempre e solo indossando le opportune mascherine. Di fidarsi di quanto viene consigliato dai medici abbandonando le lezioni magistrali degli amici di Facebook o del pianerottolo. Si ricorda inoltre che per il mese di gennaio è ancora possibile fare la vaccinazione antinfluenzale, consigliata a chi non l’avesse fatta”, ha concluso il segretario regionale Fismu.