Quella appena trascorsa è stata per il Molise, sul fronte dei contagi, la settimana peggiore in assoluto dall’inizio della pandemia. Mai la regione aveva avuto numeri così elevati. Più che quadruplicato il numero dei nuovi positivi: negli ultimi sette giorni sono stati 1.660 contro i 355 della settimana precedente. Più che raddoppiato il tasso di positività che è al 20,2 per cento mentre nella settimana precedente era al 9,3. Questo a fronte del record assoluto di tamponi processati: 8.196 in sette giorni. Quadruplicato anche il numero degli attualmente positivi: oggi in regione sono 2.153 le persone con il Covid, lunedì scorso erano 542. Non ci sono invece grossi cambiamenti sul fronte ospedaliero: i ricoverati al Cardarelli di Campobasso nell’ultima settimana sono passati da 19 a 23, ma resta invariata la situazione della terapia intensiva con 2 pazienti. Negli ultimi sette giorni infine in Molise si sono registrati 3 decessi, sono complessivamente 512 le vittime in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda la diffusione dei contagi sul territorio questa è la mappa aggiornata del Molise. Salgono a 114 su 136 i comuni dove si registrano casi di covid. Secondo i dati ufficiali ora sono solo 22 i comuni ‘covid free’. Il centro più colpito dalla pandemia è Termoli con 360 casi, seguito da Campobasso (330), Isernia (196) e Agnone (102). Sopra i 50 casi ci sono anche Montenero di Bisaccia (88), Guglionesi (61), Ururi (59) e Venafro (59). Nei numeri ufficiali dell’Asrem mancano però centinaia di positivi. Sono coloro che sono risultati contagiati dai tamponi rapidi effettuati in farmacia e che ora attendono la conferma dal tampone molecolare effettuato dall’Azienda sanitaria regionale. Nel bollettino ci sono, ad esempio, comuni della regione che risultano avere meno di 10 casi, ma che in realtà – secondo i dati forniti dai sindaci – sfiorano quota 100.