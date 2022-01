Più forte delle restrizioni e delle difficoltà dovute alla pandemia. La scuola calcio al Cln Cus Molise ha chiuso il 2021 con il segno più e con nel mirino un nuovo anno che si spera possa proiettare i giovani atleti agli impegni ufficiali. La ripartenza avvenuta a settembre è stata nel segno dell’entusiasmo con il gruppo di lavoro capace di regalare ai propri ragazzi il meglio dal punto di vista tecnico e qualitativo. Diverse sono le categorie protagoniste. Si tratta di Primi Calci, Pulcini, Giovanissimi e Allievi.

Insieme al coordinatore Nicola De Lisio ci sono Manuel Di Palma nel ruolo di vice coordinatore e istruttore, Andrea Tammaro (istruttore), Renzo Di Lisio e Marco Pascale validi collaboratori. Uno staff quindi di grande qualità a disposizione dei ragazzi. La società, da sempre attenta alla crescita dei propri ragazzi, non soltanto dal punto di vista tecnico, ha scommesso su un gruppo di lavoro e di giovanissimi atleti che potranno fare strada in questa disciplina. “Siamo felici di aver ripreso il discorso dove lo avevamo interrotto a causa della pandemia – spiega il coordinatore della scuola calcio Nicola De Lisio – le ripartenze non sono mai facili ma devo dire che la risposta è stata importante. C’è tanta voglia di normalità tra i ragazzi e questo agevola senza dubbio il nostro lavoro. Chiaramente l’auspicio è quello di riuscire a dare continuità alla stagione e di aver gettato le basi per fare qualcosa di importante nel prossimo futuro. L’anno si è chiuso con tante note positive e con la consapevolezza di aver svolto fino ad oggi un bellissimo lavoro testimoniato dalla fiducia che ci hanno dato le famiglie affidandoci i loro figli. Speriamo che nel 2022 il trend possa proseguire e se possibile migliorare. I bambini e i ragazzi hanno bisogno di giocare, divertirsi e condividere con amici e compagni la pratica sportiva”.