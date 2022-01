Il girone C di Lega Pro, uno fra i più complessi dicono gli addetti ai lavori ma anche quello nel quale sta crescendo con profitto un baby attaccante dorato. Si tratta del padovano Luca Moro. Dalle parti di Selvapiana qualcuno ancora mastica amaro per la tripletta al Campobasso. Sta di fatto che gli occhi della massima serie su Moro sono quelli del Sassuolo, nota società brava nel pescare talenti nelle categorie inferiori. L’attaccante è stato la grande sorpresa della prima parte di stagione del campionato, capocannoniere del girone C, ben 18 gol in 17 partite con la maglia del Catania. Trascinatore della squadra rossazzurra ma di proprietà del Padova, club in cui è cresciuto e che in estate lo ha girato in prestito ai siciliani. Il classe 2001 ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni club di Serie A e Serie B, tra cui anche la Juventus e il Parma, ma la società che sta facendo più sul serio è il Sassuolo, pronto ad anticipare la concorrenza con un’offerta da 3 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso, il Sassuolo vuole chiudere al più presto per poi far arrivare in estate l’attaccante classe 2001.

Nel frattempo il Messina conferma alla guida tecnica Ezio Raciti chiamato a salvare la Lega Pro in riva allo stretto. Sempre sul calcio mercato l’Avellino si muove anche in uscita. È notizia del divorzio ufficioso dall’attaccante Plescia che in irpinia ha deluso e potrebbe tornare alla Vibonese. In stand bye la situazione legata a Rosetti del Campobasso che ci ha riferito pubblicamente di non sapere nulla della trattativa. Da Avellino quanto meno confermano l’esistenza del tentativo in corso. Anche il centrocampista D’Angelo è pronto a fare le valigie con destinazione Cosenza in serie B. La Fidelis Andria è vicina ad un ingaggio, è in arrivo Francesco Urso, centrocampista classe ’94 ex Catanzaro e Matera, attualmente svincolato dopo aver vissuto i primi mesi di stagione con la maglia del Fano.

Infine il mercato di casa nostra, quella del Campobasso sarà una sessione in entrata, ma anche in uscita. Poco più di un girone per capire chi potesse effettivamente fare al caso dei rossoblu prima di una stretta di mano ed un arrivederci. Sta di fatto che ad oggi non ci sono indicazioni su chi potrebbe lasciare la casacca rossoblu, come detto dal patron Gesuè risolvere un contratto in Lega Pro non è cosa facile, per una serie di motivi. Di certo la piazza attende almeno un paio di colpi in entrata, con l’auspicio che siano giocatori affermati e di categoria, considerato che il Campobasso ha già tanti ragazzi che tutto sommato si sono ben disimpegnati nella prima parte di stagione.