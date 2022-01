Cala considerevolmente il numero di tamponi processati, 324 in un giorno e di conseguenza anche i nuovi positivi, in Molise, scendono a 23. Questa la fotografia dell’ultimo bollettino Asrem dopo che nei giorni precedenti i contagi, in 24 ore, erano arrivati a oltre 400 ma con anche 1700 tamponi refertai.

i 23 nuovi casi sono concentrati in 12 comuni: il numero più alto riguarda ancora Campobasso, con 6 positivi. 4 di Termoli, 2 di Bojano, Campomarino, Isernia, 1 rispettivamente di Baranello, Casacalenda, Lupara, Riccia, Ripalimosani, Trivento e Ururi. Tasso di positività a quasi il 7,1%. Da registrare 7 guariti.

Ci sono anche 2 ricoveri in Malattie Infettive, un dimesso dal reparto e un trasferimento in Terapia Intensiva.

Al Cardarelli sono ora 23 i pazienti Con Covid in cura, di cui 2 in Terapia Intensiva. Di loro 11 non sono vaccinati e 12 sì. Di questi ultimi 7 con doppia dose o dose unica e 5 con terza dose.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2153 dei quali almeno due terzi della provincia di Campobasso.

In tema di sanità, intanto il Direttore Generale dell’Asrem, Oreste Florenzano ha confermato, con propria deliberazione l’attuale assetto organizzativo aziendale della rete delle Emergenze Cardiologiche: al Cardarelli di Campobasso 11 cardiologi di cui 4 emodinamisti che garantiscono il servizio h 24 obbligatorio in quanto HUB con copertura per tutto il territorio regionale; Al Veneziale di Isernia presidio Spoke 8 cardiologi di cui 1 emodinamista; al “San Timoteo” di Termoli presidio Spoke: 7 cardiologi di cui 2 emodinamisti. Questo assetto organizzativo permane per 6 mesi al termine del quale verranno assunte nuove determinazioni all’esito delle attività espletate per l’attuazione del POS 2019-2021 e delle risultanze delle procedure concorsuali in itinere. Con questa deliberazione si dà mandato ai Responsabili di Cardiologia degli Ospedali di Isernia e Termoli di assicurare la programmazione dei turni di servizio.

Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato sarà quindi impossibile, con 2 emodinamisti, garantire il servizio continuativo al San Timoteo di Termoli. Mancano gli specialisti.

E come è specificato nella delibera non è possibile trasferire all’ospedale di Termoli altri medici dagli ospedali Cardarelli di Campobasso e Veneziale di Isernia.