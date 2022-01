Resta sempre alta la curva dei contagi da Covid in Molise. L’ultimo bollettino diramato dall’Asrem riporta 380 nuovi casi su 1314 tamponi refertati, con il tasso di positività che sfiora il 29%. E’ Isernia il comune più colpito, con 63 nuovi contagi. Seguono Campobasso con 53, Termoli con 50. 14 i casi a Guglionesi e Venafro, 13 a Casacalenda, 11 a Civitanova del Sannio, San Martino, e Ururi. Numeri inferiori negli altri centri interessati dal virus. Due i nuovi ricoveri in Malattie infettive. Sale così a 22 il numero degli ospedalizzati, di cui 21 in Infettivi ed uno in Terapia intensiva. 11 pazienti non sono vaccinati, 6 hanno ricevuto due dosi o dose unica, 5 la terza dose. Ma ci sono anche 6 guariti.

Gli attualmente positivi in Molise salgono a 2.137. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 512.