Un anno impegnativo quello che ci lasciamo alle spalle a causa ancora dell’emergenza sanitaria. La Polizia di Campobasso ha tracciato un bilancio dell’attività messa in campo, soprattutto nella lotta alla droga e ai reati contro patrimonio e persone, in particolare in ambito familiare. “Grazie all’applicazione Youpol – fanno sapere dalla Questura del Capoluogo – sono stati segnalati 48 episodi di spaccio, 10 di bullismo e 6 di violenza tra le mura domestiche”.

Diverse anche le segnalazioni, nel 2021, di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale per cui sono state eseguite 7 misure cautelari, 3 in carcere.

In tutto 421 le persone denunciate e 20 arrestate o fermate.

Per contrastare la diffusione del contagio, 58mila i controllati sul territorio provinciale e 350 le violazioni contestate. Diversi i provvedimenti amministrativi del Questore Giancarlo Conticchio. Per 5 persone interdetto l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, 8 invece i Daspo Urbani.

3 le persone per le quali è stata proposta la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e una richiesta di aggravamento della misura in corso per un pregiudicato.

L’Anticrimine impegnata nel prevenire l’attività di bande criminali.

422 i controlli ad esercizi pubblici, 13 gli illeciti rilevati.

L’Ufficio immigrazione ha rilasciato oltre 2600 permessi si soggiorno, ne ha revocati 144 e rifiutati 43.

50 le espulsioni di immigrati.

“I dati dimostrano ancora una volta il grande impegno assicurato dai poliziotti – ha detto il Questore Conticchio – che, in un anno particolarmente complicato si sono trovati spesso a dover gestire situazioni complesse dimostrando professionalità, umanità e sensibilità”.

Conticchio ha voluto sottolineare anche l’alto senso di responsabilità dei cittadini della Provincia di Campobasso nel rispettare le norme anticovid.