Covid, ancora numeri record di contagi: 429 su 1954, anche questo è un record. Mai tanti tamponi refertati in un solo giorno dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività sfiora il 22%. E’ Termoli il comune più colpito, secondo l’ultimo bollettino diramato dall’Asrem, con 87 nuovi contagi. Seguono Campobasso con 57, Isernia con 33, 21 a Casacalenda e Venafro, 18 casi ad Ururi, 17 a Guglionesi, 12 a Montenero di Bisaccia, 11 nuovi contagi a Colli al Volturno, 10 a Bonefro e Petacciato. Numeri inferiori negli altri centri interessati dal virus. Non ci sono nuovi ricoveri, ma c’è invece un paziente dimesso da Malattie infettive e 10 guariti. I ricoverati al Cardarelli sono 20, di cui 19 in Infettivi ed uno in Terapia intensiva. 11 non sono vaccinati, 5 hanno ricevuto due dosi o dose unica, 4 la dose booster. Sale a 1763 il numero degli attualmente positivi, mentre le vittime, dall’inizio della pandemia sono 512.