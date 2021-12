Share on Twitter

Share on Facebook

L’escalation di casi Covid a Termoli ha spinto il sindaco Francesco Roberti a firmato questa sera un’ordinanza con cui obbliga i cittadini da domani e fino al 31 gennaio prossimo all’utilizzo delle mascherine anche all’aperto. Inoltre da domani e fino al 6 gennaio bar, pub, e circoli privati dovranno chiudere alle 20 e fino alle 6 del mattino sarà comunque vietata la vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione. Non sarà possibile neppure il consumo su aree pubbliche. Fino al 6 gennaio 2022 è vietato anche organizzare e svolgere feste con eventi danzanti in tutti gli esercizi pubblici.