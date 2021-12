“All’interno della Manovra 2022, appena approvata alla Camera, c’è anche un preciso impegno al Governo di prendere in carico la situazione dei precari della sanità molisana e trovare soluzioni concrete”. Lo ha dichiarato il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, Antonio Federico, commenta l’approvazione dell’ordine del giorno a propria firma, collegato alla legge di Bilancio. “Il testo approvato – spiega Federico – prevede uno stanziamento di 90 milioni di euro per incrementare le indennità degli operatori sanitari dell’emergenza-urgenza e stabilizzare il personale precario assunto durante l’emergenza. Facendo leva su queste risorse, ho impegnato il Governo a dare una risposta chiara a 90 tra operatori socio-assistenziali e infermieri impiegati presso l’hub Covid dell’ospedale Cardarelli di Campobasso nella fase più dura dell’emergenza pandemica; personale che, nonostante abbia maturato i requisiti temporali, non è mai stato stabilizzato dall’Asrem. Ora il Governo nazionale dovrà farsi carico di questa realtà e trovare risposte.

L’approvazione è un primo, fondamentale passo verso l’obiettivo che non può essere raggiunto senza il coinvolgimento del Governo e certamente serve continuare ad insistere per ottenere il risultato. Tuttavia è importante che anche la Regione Molise faccia la propria parte perché può e perché deve. Stabilizzare queste persone vorrebbe dire rispondere alla ormai cronica carenza di personale negli ospedali molisani e non solo. Situazioni simili, infatti, si vivono in diverse regioni e coinvolgono anche altre figure professionali come psicologi e tecnici amministrativi”, ha concluso Federico