“Oggi è importante chiarire la posizione di Cristian Micatrotta, sottolineando la sua totale estraneità al mondo della droga. Sicuramente Micatrotta non è né un assuntore né uno spacciatore. Lo sottolineiamo con fermezza. La famiglia chiede che siano tolte le ombre sulla sua figura e che non passi assolutamente il concetto che lui possa essere stato coinvolto in vicende di droga”. Così la famiglia dell’uomo ucciso nell’omicidio di Natale a Campobasso parla attraverso i suoi legali, gli avvocati Fabio Albino (che assiste i fratelli della vittima) e Domenico Fiorda (che assiste i genitori).

“Per quanto ci risulta – dicono ancora i legali – lui è rimasto estraneo alla colluttazione tra altri soggetti che sarebbe avvenuta prima dell’omicidio. Purtroppo si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato”. Dall’autopsia che è stata eseguita due giorni fa emerge che Micatrotta è stato colpito una sola volta alla gola, non ha altre ferite sul corpo. “Evidentemente – commenta l’avvocato Fabio Albino – la lite si è svolta tra altre persone”.

Un elemento chiave delle indagini sono poi i messaggi telefonici contenenti minacce che De Vivo, l’uomo accusato del delitto, avrebbe inviato sul telefono del cognato di Micatrotta. “Anche in questo caso – evidenziano gli avvocati – se ci sono state schermaglie telefoniche prima dell’incontro, queste hanno riguardato altri soggetti e non Cristian, anche perché quest’ultimo e De Vivo non avevano contatti, nessuno dei due aveva il numero telefonico dell’altro. E questa è una ulteriore prova che Cristian era totalmente estraneo alla vicenda”.