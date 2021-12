Il Covid dilaga anche in Molise. Mai, dall’inizio della pandemia si era registrato un numero così alto di positivi: ben 434 su 1760 tamponi processati, con il tasso di positività che schizza al 24, 6%. E’ Agnone il centro più colpito, con 90 nuovi contagi, seguono Campobasso con 65, Termoli con 55 , Isernia 35. Ma il virus ha raggiunto molti altri comuni: 14 casi a Venafro, 12 a Bojano, Ferrazzano, Ururi. 11 a Guglionesi, 10 a Bonefro, Campomarino, Vinchiaturo. Gli altri centri colpiti,ma con numeri inferiori: Belmonte, Busso, Cantalupo nel Sannio, Casacalenda, Casalciprano, Castelpèetroso, Castropignano, Cercemaggiore, Cerro al Volturno, Civitanova, Colletorto, Colli al Volturno, Guardialfiera, Jelsi, Larino, Lupara, Macchia d’Isernia, Mirabello, Miranda, Montaquila, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Monteroduni, Oratino, Pesche, Pescopennataro, Petacciato, Pettoranello, Pietrabbondante, Pietracatella, Pogigo Sannita, Riccia, Rionero, Roccamandolfi, Ricchetta a Volturno, Salcito, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Martino in Pensilis, San Massimo, San Polo, Santa Croce di Magliano, Santa Maria Del Molise, Sant’Elia a Pianisi, Sepino, Sessano, Sesto Campano, Toro, Trivento.

Due i nuovi ricoveri in Malattie infettive, ma ci sono anche due pazienti dimessi. I ricoverati sono 21, di cui 20 in Infettivi ed uno in Terapia intensiva. 12 non sono vaccinati, 5 hanno ricevuto due dosi o dose unica, 4 la dose booster.

Gli attualmente positivi sono in totale 1.344, le vittime, dall’inizio della pandemia, 512.

Intanto i sindaci corrono ai ripari, adottando contromisure per arginare i contagi in vista dei festeggiamenti per San Silvestro. La decisione del sindaco di Campobasso è stata quella di proibire i balli durante i cenoni nei ristoranti, ad Isernia, Agnone e Venafro, consumazioni ai bar vietate all’aperto e chiusura alle 19.