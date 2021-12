“Da settimane la variante Omicron circola anche in Molise, ma in diversi centri della regione il tracciamento dei contatti sembra essere in tilt. Questa e’ la dimostrazione che ne’ il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, ne’ il presidente-commissario Donato Toma, hanno imparato come affrontare le emergenze in questi due anni di pandemia”. Lo afferma il consigliere regionale Angelo Primiani (M5s). “Complici i prevedibili assembramenti delle festivita’ natalizie – evidenzia – la fotografia dei contagi sta nelle interminabili code che si creano quotidianamente fuori da ogni laboratorio privato, ambulatorio medico di base o farmacia. Ci siamo allora chiesti il perche’ – prosegue – e abbiamo scoperto che il Dipartimento di igiene e prevenzione, organismo deputato al tracciamento del virus, e’ stracolmo di richieste per effettuare i tamponi molecolari. Ci risulta siano circa 4.000 le richieste pendenti al momento e questo ci porta a dedurre che le normali regole del ‘contact tracing’ siano saltate”. Sulla questione, e altri argomenti correlati, l’esponente della minoranza ha annunciato una interrogazione in Consiglio , “ma e’ fondamentale che tutti questi problemi siano risolti con urgenza”.