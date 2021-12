L’anno che sta per chiudersi è ancora segnato dalla pandemia, come ha ribadito il Governatore Toma, attorniato dai suoi assessori, nella conferenza stampa in cui ha tracciato il bilancio di quanto fatto e ribadendo la coesione della sua squadra dimostrata – ha precisato – con l’approvazione del pacchetto finanziario. “2 sono state le priorità – ha detto – che saranno anche lo sforzo programmatico per il futuro: proteggere la salute dei molisani e sostenere l’economia locale e lo abbiamo fatto attraverso lo spostamento di risorse e azioni per mitigare la crisi. Abbiamo lavorato con efficacia – ha rimarcato Toma, anche rispondendo alle critiche – in un momento difficile e restiamo concentrati sull’operatività”. Riferendosi alla programmazione 2021-2027 ha parlato, tra PNRR, Por e Fondo sociale e coesione di oltre 1 miliardo e mezzo di euro stimato da sfruttare.

Per la sanità, Toma è anche commissario, tre gli obiettivi: azzerare il disavanzo, attuare il nuovo patto della salute, e superare la questione del turn over con i concorsi. Con il governo per i primi due aspetti il pressing con governo è costante.

La campagna vaccinale prosegue bene – ha detto Toma che ha invitato i molisani al rispetto delle regole e a spingere sulle terze dosi, il vero muro al Covid. Per quanto riguarda l’ospedale Covid ha ripercorso le note vicende e ha fatto sapere che, dopo aver interessato il Ministro Carfagna, ha ottenuto l’utilizzo di oltre 3,5 milioni per poter andare avanti e a breve, già a gennaio, si è pronti ad affidare i lavori per finire, è l’auspicio, in 6-7 mesi. “Sarà utile in futuro per le emergenze” ha spiegato.

Nel concreto ha parlato di investimenti per aumentare l’efficienza e produttività di un sistema sanitario flessibile e di prossimità, si lavora a potenziare l’assistenza domiciliare. Programmati quasi 9 milioni di euro per digitalizzazione e informatizzazione, grande valore alla telemedicina. 7 milioni per ammodernare il parco tecnologico e 15 milioni per mettere a norma antisismica le strutture ospedaliere. Toma ha annunciato che sono finanziate 8 nuove case della salute, a breve la progettazione. Col PNRR Toma ha elencato cifre e interventi. 146 milioni di euro per contrastare il Covid e sostenere le imprese, di cui 75 milioni attivati e pagati 40; per quanto riguarda le sovvenzioni a fondo perduto a piccole e medie imprese con calo di fatturato, 13 i milioni di euro liquidati a 2100 imprese. Oltre un miliardo di euro è l’ammontare del PSC, con il raggruppamento delle risorse esistenti. Per quanto riguarda il Piano di Sviluppo rurale, 282 milioni di euro, la dotazione assorbita per il 98%. Per i trasporti ferroviari si va avanti con l’elettrificazione, per quello su gomma prenotati 78 autobus di cui già 4 consegnati. Altro punto centrale evidenziato la 4 corsie con 120 milioni a disposizione per la progettazione. Importanti le risorse per rischio idrogeologico e frane con 13,6 milioni dal PNRR , di cui un milione e 700mila euro per la frana di Castelpizzuto. 141 milioni di euro per il dissesto con 103 interventi compeltati su 194 per 25 milioni. “Sulla zona economica speciale – ha continuato Toma – siamo in fase avanzata con interventi per 25 milioni. Avanti spediti sulla banda larga. Ottimi i risultati nel campo del turismo e la cultura, con grandi eventi e boom di turisti in Molise, che hanno contribuito ad aumentare il Pil regionale”.

Infine così sul suo futuro politico alla regione. “Ho già dato la mia disponibilità, poi a decidere sarà la coalizione di centrodestra” ha concluso.