Aumento dei casi Covid a Trivento, il sindaco Corallo chiede prudenza e rispetto delle regole ai cittadini. Ad oggi, 30 dicembre 2021, sono stati accertati 25 cittadini positivi al Covid-19, ne erano 16 ieri 29 dicembre. “Chiedo senso di responsabilità da parte di tutti – ha detto Corallo – il momento è delicato, ma abbiamo superato altre prove e con buon senso riusciremo a superare questa ulteriore prova. Rispettare le regole è una garanzia per noi e per gli altri, solo insieme ne usciamo fuori”. Il sindaco Pasquale Corallo ha emanato da poco l’ordinanza che prevede nuove restrizioni, tra le altre è previsto il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e privati e divieto di feste private fino al 31/01/2022. Sempre il sindaco ricorda che i conviventi di coloro che sono positivi devono rigorosamente osservare, come disposizioni nazionali, l’isolamento fiduciario. La mancata osservanza delle misure di contenimento e delle prescrizioni della diffusione del virus saranno punite con le sanzioni previste per legge.